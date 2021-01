A eletrificação tem ajudado bastante o crescimento do segmento de hipercarros. De facto, este tipo de propulsão permite atingir níveis de potência incríveis, como mostra o japonês Aspark Owl que chega agora ao mercado europeu. Com 50 unidades previstas (20 para a Europa), a marca escolheu França como porta de entrada no velho continente. Quanto ao preço, que começa nos 2,9 milhões de euros, valor esse que deve subir facilmente para números superiores a 3 milhões de euros, revela bem o tipo de cliente que vai poder adquirir esta verdadeira máquina.

De facto, os números são incríveis: equipado com quatro propulsores elétricos, debita 2012 cavalos e 2000 Nm de binário. Com estes números de outro mundo, consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 1,89 segundos, enquanto dos 0 aos 300 km/h demora apenas 10,6 segundos. Tudo isto é alimentado por um abateria de 1300 kW que permite 450 km de autonomia (NEDC), contudo, se tivermos em conta a discrepância entre este parâmetro e o ciclo WLTP, podemos apontar para um valor real a rondar os 300 km.

No exterior, o design une linhas suaves, num jogo de painéis completamente em fibra de carbono reforçada em plástico, exceto no tejadilho que utiliza aço inoxidável para uma maior rigidez. A título de curiosidade, a marca anuncia que este é o carro de estrada mais baixo do mundo ao ter apenas 90 m de altura.