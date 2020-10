A Hertz Carros Usados anunciou uma campanha especial em outubro. A denominada “Destaques de outubro” vai, tal como o nome indica, estar disponível durante o mês inteiro nas principais lojas em Portugal Continental e Madeira. Os clientes vão beneficiar de um desconto extra de 500€. De referir que é necessário realizar marcação prévia através deste site.

Com uma grande variedade de modelos, carroçarias ou marcas, a Hertz permite testar os veículos até 3 dias, todos eles com 2 anos de garantia e soluções de retomas e financiamento Para além disso, a Hertz refere em comunicado que “com o selo “Clean & Safe”, a Hertz Carros Usados cumpre todas as medidas de prevenção necessárias e fará o atendimento apenas a quem fizer a sua marcação, sendo permitida a presença de apenas uma pessoa e o seu acompanhante no interior da loja.”