A Hennessey Performance é conhecida pelas verdadeiras loucuras só possíveis nos EUA e a mais recente loucura é um hipercarro com 1900 CV!

O carro vai chegar em novembro, tem carroçaria feita em fibra de carbono – como se pode ver na foto que a Hennessey divulgou no Facebook e que reproduzimos – um chassis feito em fibra de carbono e um estilo que não difere muito do protótipo que foi mostrado há uns anos e cujas fotos também publicamos.

O motor é um V8 com 6.6 litros duplo turbo com muitos desenvolvimentos técnicos vindos da competição, capazes de chegar perto dos 1900 CV e aos 1617 Nm de binário! O chassis em carbono pesa apenas 86 kgs e uma rigidez torsional de 52 mil Newton/grau, um valor que ultrapassa a rigidez do chassis do Bugatti Chiron. A Hennessey acredita que o carro chega aos 500 km/h, batendo o Bugatti Chiron que chegou aos 490,484 km/h.