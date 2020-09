A Ram 1500 TRX, que vai chegar ao mercado europeu, já debita 712 cavalos e 800 Nm de binário, porém, a Hennessey viu na pick-up norte-americana um bom ponto de partida para mais uma “loucura”. A preparadora decidiu criar a Mammoth, um “monstro” com base na Ram que conta com mais duas rodas e sensivelmente o dobro da potência. Para tal, trocaram o 6.2 litros V8 Hellcat por um 7.0 litros V8 “Hellephant” de origem Mopar que, de origem, aumenta a potência para os 1014 cavalos. De seguida, com algumas modificações, conseguiram chegar a uns expressivos 1217 cv de potência, ou seja, é uma das carrinhas mais potentes de sempre da Hennessey.

Para além disso, a preparadora norte-americana vai ainda realizar, num futuro próximo, modificações na suspensão da TRX para aumentar as capacidades todo-o-terreno. Relativamente a modificações, para além das seis rodas, destaque para novos detalhes no exterior e interior para que a pick-up fique ainda mais exclusiva. “A Mammoth 6×6 equipada pelo motor Hellphant com 1214 cavalos é uma ideia completamente ridícula, ou seja, é exatamente por isso que estamos a fazer isto. Apenas vamos construir três unidades que, muito provavelmente, vai ser a pick-up mais exclusiva e dispendiosa alguma vez construída”, refere John Hennessey, CEO da preparadora.