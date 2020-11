Quando se fala em modificações a automóveis, a Alemanha tem um vasto leque de empresas com algum nome no panorama mundial. É o caso da Hamann que decidiu mostrar-nos a mais recente criação: o BMW X6. O SUV coupé ganha um carácter ainda mais desportivo e agressivo graças a um kit de carroçaria que vai estar disponível para todas as versões do X6, desde o mais acessível ao mais desportivo M da atual geração. Este inclui novos para-choques, lábio dianteiro, cavas de roda mais pronunciadas e duas asas traseiras. Tudo isto é completo por uma pintura em preto brilhante. Já as jantes de 23 polegadas estão disponíveis nas cores Graphite Grey, Black Line e Hyper Silver.

No interior, a Hamann foi mais discreta com destaque para novos pedais, mais detalhes em fibra de carbono ou símbolos com o logo da Hamann. Ao nível mecânico encontramos um novo sistema de escape com quatro saídas de 101 mm, e ainda, uma suspensão modificada que deixa o SUV 25 mm mais perto do chão.