Parcerias entre fabricantes de automóveis e outras indústrias é comum. De facto, encontramos um pouco de tudo e se for marcas de luxo as parcerias são ainda mais curiosas, como por exemplo, a produção de mel da Bentley. Desta vez falamos da Aston Martin que decidiu unir-se ao arquiteto Sir David Adjaye para a criação de cinco apartamentos de luxo em Nova Iorque. Deste número, duas são penthouse que custam 10.5 milhões de dólares (cerca de 8.9 milhões de euros) e 11.5 milhões de dólares (9.8 milhões de euros). As outras três variam entre uns “meros” 3.98 e 10 milhões de dólares (3.4 e 8.5 milhões de euros). Escusado será dizer que todas elas “transbordam” luxo e, para os fãs de simulação de condução, há a possibilidade de ter um quarto personalizado só para isso. A Aston Martin está a colaborar com a Curv Racing Simulators que vai criar o setup para si.

Contudo, o principal destaque destes apartamentos é que todos eles têm um “brinde” associado. De facto, quem tiver dinheiro para comprar um destes 5 apartamentos ultra-luxuosos, vai receber, grátis, um DBX personalizado. Este que é o primeiro SUV da marca britânica está equipada com o motor V8 de 4.0 litros da AMG, biturbo, com 542 CV e 700 Nm de binário, sendo na essência o mesmo motor do Vantage e do DB11. Com esta potência, o DBX vai dos 0-100 km/h em 4,5 segundos chegando aos 291 km/h. O motor está acoplado a uma caixa automática com conversor de binário em 9 velocidades, tendo um sistema de tração integral coim diferenciais ativos à frente, ao centro e atrás, sendo que neste há, também, um autoblocante.