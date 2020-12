O fenómeno SUV é de tal maneira grande e abrangente que nem as forças policiais resistem aos seus argumentos. E se por cá são cada vez mais os Renault Captur da Polícia – uma excelente escolha, diga-se – em Espanha, ou o plafond disponível era maior ou as necessidades eram, certamente, diferentes.

Isto porque a Guardia Civil recebeu na sua frota 18 novos Alfa Romeo Stelvio Q4, alguns com motor 2.0 litros, a gasolina, com 200 cavalos e outros com o Diesel 2.2 litros de 190 cavalos. Uma coisa é certa, com esta recente aquisição, a força policial conta já com mais de 100 unidades do SUV italiano para patrulhar e perseguir os maus da fita.

A habitabilidade traseira terá sido, certamente, uma das prioridades e um dos fatores decisivos na compra destas novas viaturas. Isto porque segundo avança um site espanhol, há alguns anos foram comprados Mercedes-Benz Classe B e SEAT Leon X-Perience e alguns dos elementos da força policial não cabiam lá dentro. Sobe-se de segmento e o problema fica resolvido.