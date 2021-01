O ano de 2021 não começou a da melhor maneira para Federico Marchetti, guarda-redes do Génova, equipa que compete na Série A em Itália. Tudo começou quando o italiano decidiu deixar o seu Ferrari 812 Superfast na lavagem. Até aqui, tudo bem, uma prática comum para quem tem este tipo de veículos. No entanto, o pior ainda estava para vir. Isto porque, um funcionário da empresa em questão foi envolvido num acidente aparatoso que deixou o supercarro num estado lastimável.

Apesar de não sabermos as causas do acidente, ou o porquê do mesmo estar a conduzir um carro equipado com um motor V12 de 800 cavalos e que custa 350 mil euros, o certo é que o Ferrari ficou com a dianteira completamente destruída. Segundo consta, o supercarro embateu num total de cinco veículos. Infelizmente, mais do que estética, as fotos mostram que a força do acidente também danificou algumas partes mecânicas.

Por fim, Marchetti fez questão de salientar que ninguém tinha sido ferido no acidente. Apesar de não se saber ao certo o que vai acontecer ao 812 Superfast, o mais expectável é que vá direto para o ferro-velho e o guarda-redes, muito provavelmente, vai comprar um novo.

The Genoa goalkeeper Federico Marchetti left fuming after £300k Ferrari 812 Superfast smashed up by car wash worker while training

It also struck five parked cars in the smash



The 812 Superfast is Ferrari's most powerful sports car ever built.

It has a top speed of over 211mph. pic.twitter.com/RgFDhAHLvF