Os problemas com o software do Golf VIII e do ID.3, são pedras no sapato de Herbert Diess, o CEO do grupo VW e já levou à saída de Christian Senger, o responsável por essa divisão.

Ao invés de procurar um novo responsável pela divisão, Herbert Diess foi mais radical e tomou medidas fortes, entregando a liderança do desenvolvimento do software do grupo à Audi, a marca Premium do grupo alemão.

Segundo palavras de Diess, numa conferência virtual albergada pela PwC, na Alemanha, “o centro de gravidade para o desenvolvimento de software mudou de Wolfsburg para Ingolstadt.”

Não estranha que Herbert Diess tenha escolhido a Audi, pois a marca dos anéis tem sido um pilar no que toca ao departamento de pesquisa e desenvolvimento, com muitas das novidades do grupo a saírem do departamento de engenharia e tecnologia da Audi. E a verdade é que nunca tiveram problemas com o software dos seus carros.