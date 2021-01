O Grupo Volkswagen anunciou que falhou as metas de emissões CO2 impostas pela União Europeia por meras 0,5 g/km, contudo, isto representa mais de 100 milhões de euros de multa para o gigante alemão. Apesar do decréscimo de aproximadamente 20% face a 2019, não foi suficiente para cumprir, contudo, a grande ofensiva de modelos elétricos deixa os responsáveis esperançosos de que em 2021 a meta será cumprida.

Herbert Diess, chefe do Grupo Volkswagen, afirma que, apesar do incumprimento, a empresa está a “fazer bons progressos no caminho para se tornar neutra em CO2”. “Falhamos por pouco a meta da frota para 202, frustrada pela pandemia Covid-19. Junto com a Volkswagen Passenger Cars e a Audi, também a Cupra e Skoda estão a oferecer modelos elétricos atraentes. Isto vai permitir atingir a meta de frota para este ano”, acrescentou.