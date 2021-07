Ned Curic é atual vice-presidente da Alexa Automotive, Amazon, e vai líder os recursos tecnológicos do Grupo Stellantis.

O Grupo Stellantis anunciou que, a partir de 30 de agosto de 2021, vai contar com um novo Chief Technology Officer. Ned Curic, atual vice-presidente da Alexa Automotive, Amazon, vai gerir todos os recursos tecnológicos do Grupo Stellantis. “Estou absolutamente entusiasmado por poder trabalhar em estreita colaboração com o Ned, que desempenhará um papel essencial e estratégico na definição da direção estratégica de mobilidade, de desenvolvimento e crescimento futuro da empresa, para que possamos estar na vanguarda da indústria automóvel. O Ned junta-se a nós no momento ideal para que possamos moldar a Stellantis no contexto de uma alteração de rumo, sem precedentes, da nossa indústria”, comenta Carlos Tavares, CEO da Stellantis.

Ned Curic faz parte dos quadros da Amazon desde 2017 como Vice-Presidente da Alexa Automotive, área que é responsável pela organização do negócio e das tecnologias na área automóvel. Antes de assumir este papel esteve ainda de 2015 a 2017 na Toyota Connected EVP.