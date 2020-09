O Grupo Renault revelou o seu plano de evolução organizacional em torno das suas diversas marcas, apostando em quatro distintas unidades de negócio: Renault, Dacia, Alpine e Novas Mobilidades. Desta forma, o grupo francês visa o desenvolvimento de uma organização simplificada com o foco na obtenção de resultados, apostando igualmente em equipas mais coesas e agrupadas por marca.

« A empresa necessita de alterar a forma de agir, passando da procura pelo volume de vendas, para a procura da criação de valor e de rentabilidade. A organização em torno de quatro marcas, em conjunto com as funções transversais da empresa, deverá permitir trabalhar de forma mais simples, orientada para os mercados e para os clientes e com um grande espírito de equipa. Esta é uma alavanca essencial para a recuperação do Grupo“, declarou Luca de Meo, CEO do Grupo Renault.

Assim, cada nova “business unit” assentará numa organização autónoma, lideradas por: Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, para a marca Renault; Denis Le Vot, Diretor das Regiões, Comércio e Marketing do Grupo, para a marca Dacia; Cyril Abiteboul, Diretor Geral da Renault Sport Racing, para a Alpine; Clotilde Delbos, Diretora-Geral adjunta e Diretora Financeira do Grupo, para as Novas Mobilidades.