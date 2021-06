O Grupo Renault anunciou dois novos acordos com parceiros estratégicos para a produção de baterias em França. Esta medida, que é vista como um passo importante para a concretização da estratégia Renaulution, vai permitir à Renault ter o apoio de dois “players” importantes na criação de baterias. Falamos da Envision AESC, empresa que se dedica à criação de tecnologias de bateria e um parceiro de longa data da Nissan, e a Verkor, uma start-up especializada em células de bateria. “A nossa estratégia de baterias baseia-se nos dez anos de experiência e investimento do Grupo Renault na mobilidade elétrica. As mais recentes parcerias estratégicas com a Envision AESC e a Verkor reforçam de forma significativa a nossa posição, ao garantirmos a produção, com base na Europa, de um milhão de veículos elétricos até 2030”, refere Luca de Meo, CEO do Grupo Renault.

Assim, a Renault, com o apoio da Envision AESC, vai desenvolver uma gigafactory em Douai com capacidade de até 9 GWh em 2024 e, em 2030, a expectativa é que chegue aos 24 GWh. Esta fábrica vai produzir baterias com custo competitivo e serão utilizadas nos próximos modelos 100% elétricos da marca francesa onde se inclui o Renault 5. Esta parceria vai também dar origem a sensivelmente 2500 novos postos de trabalho até 2030.

Relativamente à parceria entre o Grupo Renault e a Verkor, é esperado o desenvolvimento de bateria de alta performance adequada a veículos de segmento C ou superior da gama Renault, bem como para os modelos mais desportivos Alpine. Na primeira fase desta parceria o grupo francês vai financiar um centro de inovação à Verkor, bem como, uma linha piloto de criação de protótipos e produção de células e módulos de bateria em França, já em 2022. Numa segunda fase a Verkor vai avançar para a criação de uma gigafactory com capacidade inicial de 10 GWh a partir de 2026, capacidade que se espera aumentada para os 26 GWh até 2030.