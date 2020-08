O AUTOMAIS já há mais de uma semana que revelou aqui todos os pormenores sobre a nova plataforma do PSA Group, dedicada aos modelos 100% eletrificados, que a casa francesa acaba de revelar oficialmente.

Chama-se eVMP e servirá os futuros modelos dos segmentos C e D, de berlinas a SUV, carrinhas, enfim, aquilo que as marcas do grupo PSA e da futura Stellantis tiveram na sua gama. Veículos que vão ser lançados a partir de 2023.

A plataforma eVMP concentra todo o conhecimento de engenharia da PSA, com uma capacidade de energia embarcada de 60 a 100 kWh, bem como uma arquitetura otimizada, que permite explorar o espaço no piso inferior das viaturas para o alojamento da bateria. Ao conseguir armazenar 50 kWh por metro disponível entre os eixos, esta plataforma, reclama a PSA, garante uma autonomia 100% elétrica entre os 400 km e os 650 km (ciclo WLTP), dependendo da silhueta. Para fornecer uma solução de elevado rendimento, adaptada a todas as necessidades de mobilidade, em qualquer ponto do planeta, poderão ser propostas variantes híbridas para determinados mercados, com base nesta plataforma elétrica .

A eVMP também assenta na otimização dos custos de investigação & desenvolvimento (I+D) e de industrialização. Esta otimização consegue-se através do recurso a diferentes subconjuntos e a módulos de baterias já existentes. Em complemento, o processo industrial foi alvo de um estudo para obter-se o máximo de sinergias com os meios existentes, permitindo limitar os investimentos. Numa lógica de verticalização dos componentes elétricos, esta plataforma complementa os componentes desenvolvidos e fabricados na PSA ou os que decorrem do conjunto das suas “joint-ventures” ao nível dos e-motors ou ACC.

“Com esta plataforma eVMP, o Groupe PSA dá uma nova demonstração da sua capacidade de inovação, desenvolvendo para os seus clientes tecnologias líderes e acessíveis, graças a um desenvolvimento que reduziu, consideravelmente, os gastos em investigação, desenvolvimento e nos investimentos industriais. Esta plataforma mundial permitirá propor veículos que respeitam perfeitamente o meio ambiente, que respondam à evolução das expectativas dos nossos clientes, e que garantam o prazer de conduzir e a segurança a bordo, valores que hoje sustentam a reputação do Grupo em todo o mundo”, comentou Nicolas Morel, Diretor de Investigação e Desenvolvimento da PSA.