Com o objetivo de ter em 2025 uma gama totalmente eletrificada, o Grupo PSA tem apostado numa versão 100% elétrica ou híbrida em todos os modelos que lança desde o ano passado. Assim, e após o lançamento, este ano, das versões elétricas dos seus furgões compactos e dos furgões pesados, as quatro marcas do grupo, Citroën, Peugeot, Opel e Vauxhall vão completar as suas gamas com a introdução das versões 100% elétricas nos seus pequenos furgões e respetivas variantes de passageiros.

“Com a chegada das versões elétricas dos nossos furgões e das suas variantes de veículos de passageiros, o Groupe PSA continua a sua ofensiva, passando a disponibilizar uma gama elétrica completa, sem qualquer cedência em matéria de prestações”, refere Xavier Peugeot, Diretor da Business Unit de Veículos Comerciais Ligeiros.

Estas novas versões elétricas e os seus packs de bateria serão montados na unidade de Vigo. Os motores serão fabricados em Trémery e as transmissões em Valenciennes, ambas em território francês.

Os novos furgões assentam na plataforma eCMP e dispõem de uma bateria de 50 kWh capaz de suportar carregamentos de até 100 kW. O motor elétrico tem 100 kW, o equivalente a 136 cavalos. O carregador integrado está disponível em dois níveis de potência: 7,4 kW monofásico e 11 kW trifásico.



