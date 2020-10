Depois de anunciada a aprovação da venda de ações da Faurecia por parte da PSA, o grupo francês já anunciou a conclusão da mesma. No total foram vendidas 9 663 000 ações da Faurecia, o que representa 7% do capital da empresa. Isto resulta no encaixe de 308 milhões de euros e a redução para aproximadamente 39% do capital da Faurecia detido pelo Grupo PSA.

Quanto à receita, esta será distribuída pelos acionistas da Stellantis, juntamente com uma distribuição em espécie dos restantes 39%. “Esta alienação faz parte das medidas tomadas para garantir que a Stellantis não venha a adquirir o controlo da Faurencia, de acordo com as disposições do acordo de fusão original. Isto deverá facilitar a obtenção das aprovações regulatórias necessárias relacionadas com a fusão”, podemos ler em comunicado. Quanto ao comprador destas ações, a oferta foi liderada pelo Crédit Agricole Corporate and Investiment Bank e pelo J.P. Morgan Securities plc. A liquidação e entrega desta alienação deverá ocorrer no dia 2 de novembro de 2020.