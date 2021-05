Segundo a Autocar, o Grupo Volkswagen recebeu uma proposta de 7,5 mil milhões de euros do Quantum Group AG, grupo de investimento suíço, para a compra da Lamborghini. Para já, não há informações sobre uma possível resposta ou negociações entre as duas entidades, mas certamente serão dadas respostas nos próximos dias.

A mesma fonte indica que o Quantum Group não quer comprar apenas um nome, mas sim tudo o que pertença à Lamborghini. O negócio inclui a sede da marca em Sant’Agata Bolognese em Itália, as operações de desporto motorizado, entre outros dados. A Autocar revela ainda que está em cima da mesa um acordo de cinco anos de fornecimento com a Audi. O grupo de investimento pretende ainda ter acesso à tecnologia de carros elétricos em partilha com a Audi.

Por fim, de relembrar que a venda da Lamborghini já esteve em cima da mesa, porém, no final de 2020 o quadro de supervisão do Grupo Volkswagen ditou que a marca italiana era para manter. O consórcio suíço é representado por Rea Stark, co-fundadora da Piech Automotive. Esta empresa tem como segundo fundador Anton Piech, filho do ex-lider do Grupo Volkswagen, Ferdinand Piech.

Fonte: Autocar