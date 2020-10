Foi hoje decretado em Conselho de Ministros a proibição de circulação entre concelhos no período entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. Passados oito dias sobre o anúncio do regresso ao estado de calamidade, o governo decidiu aplicar novas medidas de prevenção e combate à propagação do vírus. Assim, no período acima referido, está interdita a circulação entre concelhos.

Para além das medidas impostas, os cidadãos devem aplicar “o dever de permanência no domicílio, abstendo-se de permanecer em espaços abertos e de circular nas vias públicas, exceto para deslocações que estão autorizadas, como para aquisição de bens e outros serviços, desempenho de atividades profissionais e por motivos de saúde.” Importa ainda referir que os veículos particulares podem circular desde que seja para realizar as atividades autorizadas ou para as reabastecer.