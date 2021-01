A Audi tem lançado várias ações de marketing relacionadas com o novo e-tron GT. Este que é o primeiro Gran Turismo 100% elétrico da marca, já se encontra disponível em Portugal mediante pré-reserva. Se está interessado saiba que tem de se apressar, principalmente porque apenas estão 30 unidades destinadas a Portugal nesta primeira fase de lançamento. Para que a reserva fique concluída, ação essa que pode fazer neste site, o cliente tem ainda de realizar um depósito de 2500 euros. Quanto à entrega, sabemos que as primeiras unidades vão chegar aos clientes na primavera de 2021.

O Audi e-Tron GT está equipado com um par de motores (um em cada eixo) com 590 CV e uma corrida dos 0-100 km/h em 3,5 segundos. Tem uma autonomia de 400 km graças a uma gigantesca bateria de 90 kWh (carga útil de 85,7 kWh), que pode ser recarregada em 20 minutos graças ao sistema de carregamento de 800 volts e carregador de 350 kWh. Torna-se, se for verdade, o carro mais rápido a recarregar, sendo que o sistema de regeneração consegue extrair da travagem nada menos de 265 kW. Contudo, estes valores de autonomia e performance são provisórios visto que “a homologação CE e o certificado de conformidade com o valor oficial ainda não estão disponíveis”, afirma a Audi em comunicado.