Um dos passatempos mais realizados pelos fãs de automóveis é percorrer os configuradores das marcas para personalizar carros de sonho. No entanto, a Google decidiu lançar uma nova funcionalidade para quem quer admirar os mesmos em 3D.

De acordo com Rajan Patel, vice-presidente de engenharia da Google, a funcionalidade “permite aos utilizadores ver carros com um elevado grau de fidelidade e com um conjunto de fundos 3D cinematográficos para obter a experiência 3D mais realista até hoje”. Em resposta a algumas perguntas na mesma publicação, Patel afirma que o projeto ainda está numa fase embrionária e que ainda só têm modelos de 2020. Quanto aos utilizadores da Apple, ou seja, com sistema operativo iOS, Patel afirma que pretendem trazer esta funcionalidade no princípio de 2021.

On Android, we launched our first cloud streamed 3D content in Search, enabling users to see cars in high fidelity and with a set of cinematic 3D backgrounds to get the most photorealistic 3D experience to date. Check out the Corvette, 2020 Audi R8, or 250+ more models now! pic.twitter.com/v6iWMvWsDT