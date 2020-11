Para além dos motores a combustão, os pneus dos veículos também são grandes responsáveis pela poluição do ar. Porém, a Goodyear quer começar já em 2021 a produzir novos pneus com materiais sustentáveis e menos poluentes. Para tal, vão utilizar as cascas de arroz. Mas como é que isso é possível? A Goodyear explica que “durante o processo de moagem, a cobertura protetora do exterior, ou casca, é separada do grão de arroz e descartada. Para reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterro, muitas vezes as cascas de arroz são queimadas para gerar eletricidade, deixando para trás um subproduto rico em sílica, conhecido como cinza de cáscara de arroz”, explicou a Goodyear.

Este material denominado RHA está a ser estudada desde 2013 e, agora, foi incluída no portfólio de materiais da marca. De acordo com a marca, este novo tipo de sílica é menos poluente com o convencional já utilizado nos pneus atuais. O principal objetivo passa por começar a utilizar esta matéria em pneus de produção em 2021. .”Tivemos o prazer de descobrir que, por comparação com a sílica convencional à base de areia, o material deRHA era um substituto equivalente em termos de performance”, afirma o Dr. Bob Woloszynek, engenheiro Chefe da Goodyear para o desenvolvimento de matérias-primas e tecnologia de reforço.