O Goodwood Festival of Speed regressa em 2021, entre os dias 8 e 11 de julho, e vai ter público nas bancadas. Isto porque, o festival que decorre em Sussex, Reino Unido, foi nomeado como “evento piloto” para testar as normas de segurança contra a Covid-19 no Reino Unido. Com esta decisão, as pessoas que já compraram bilhete vão poder marcar presença no Goodwood Festival of Speed, incluindo todos os que compraram bilhete para o evento de 2020 que foi cancelado.

No entanto, todos os participantes vão ter de apresentar um comprovativo de vacinação (as duas doses) recebida até 14 dias antes do evento, ou então um teste negativo à Covid-19 realizado nas 48 horas antes do festival. Apesar de continuar a contar com todos os constrangimentos relativos à pandemia de Covid-19, a realização do Goodwood Festival of Speed com público é uma excelente perspetiva de futuro para eventos do mesmo género.