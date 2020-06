A organização do evento já o tinha adiado uma vez, mas desta vez acabou por o cancelar.

A razão para este cancelamento reside na impossibilidade de controlar a distância social. “Goodwood orgulha-se de criar os melhores eventos ligados ao automóvel e nesse sentido, percebendo que não temos forma de cumprir com as medidas necessárias para combater o coronavírus, não seria possível organizar o Festival ou o Revival sem comprometer de forma irreversível a experiência de estar em Goodwood.”

O problema é que o cancelamento do Festival of Speed e do Revival é um duro revés para as finanças dos organizadores, que vivem da receita obtida anualmente. E se este ano a procura pelo certame era curta, a verdade é que os organizadores vêm o futuro complicado, pois para os anos à frente não se antevê uma recuperação do vigor do Goodwood Festival of Speed e do Revival, pois não há nenhuma certeza para o futuro.

Com as finanças severamente comprometidas, a “Goodwood Supporters Association” foi ressuscitada para tentar equilibrar as contas e poder organizar a edição de 2021. Com preços entre 100 (111 euros) e 500 libras (558 euros), ganham o direito de ser um “Goodwood Supporter” de forma vitalícia, recebendo um clássico alfinete de lapela ou entçao ter o seu nome gravado permanentemente numa placa comemorativa colocado no local do evento. Se quiser ajudar sem serem associados, podem contribuir entre 12 e 65 euros. Quem comprou bilhetes, pode pedir o reembolso ou fazer a transferência para 2021.