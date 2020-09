A GNR realizou uma ação de fiscalização entre os dias de 26 e 31 de agosto em Aljezur e Vila do Bispo. De acordo com a GNR, foram detetas 200 infrações nestas zonas, sendo que 164 foram por campismo selvagem e as restantes por incumprimento da sinalização de trânsito. A esta última junta-se a ação de 21 de agosto que resultou em 122 multas por caravanismo ilegal, bem como, nos dias 22 e 23 de agosto, no município da Lagoa, com mais 73 infrações. No total, foram aplicadas 395 multas no período de 10 dias.

“O campismo e caravanismo selvagem é um problema identificado e que constitui um fator de destriuição de habitats,” revela a GNR em declarações à CM. A procura pelo caravanismo atingiu valores elevados em 2020 devido à pandemia de coronavírus. Todas estas ações de fiscalização aconteceram no sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.