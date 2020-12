Amanhã, dia 10 de dezembro, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), dão início a ações de fiscalização relacionadas com a utilização do telemóvel ao volante. A denominada “ao volante, o telemóvel pode esperar”, tem como principal objetivo “alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso do telemóvel durante a condução”. Estas ações serão feitas em três dias distintos, sendo que a última acontece a dia 14 de dezembro.

A fiscalização terá “especial incidência para vias e acessões com elevado fluxo rodoviário, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que tange à utilização de aparelhos eletrónicos”, podemos ler em comunicado emitido pelas forças de segurança.

Conheça os locais onde serão feitas as ações de fiscalização:

Dia 10 dedezembro:

A5, Lisboa/Cascais, saída São Domingos deRana;

Aeroporto de Faro;

Rotunda EN125/EN396, Loulé.

Dia 11 dedezembro:

Rotunda da Força Aérea, Beja;

Rossio de São Brás, Évora

Dia 14 dedezembro: