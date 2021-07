A operação “Taxa Zero ao Volante”, levada a cabo pela GNR, PSP e ANSR, vai dar origem a um reforço da fiscalização nas estradas portuguesas com especial ênfase na condução sob influência do álcool.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) vão levar a cabo uma nova campanha de segurança rodoviária denominada “Taxa Zero ao Volante”. Entre amanhã, 6 de julho, e o próximo dia 12 de julho as autoridades vão realizar ações de sensibilização, bem como, operações de fiscalização com foco na condução sob influência de álcool. O principal objetivo desta ação passa por reduzir o risco de acidentes e, para tal, vão ser realizadas fiscalizações com especial incidência em vias e acessos de elevado fluxo rodoviário.

A ANSR, GNR e PSP relembram que a condução sob influência de álcool é um verdadeiro risco, não só para o condutor, mas também para os outros utilizadores da estrada. “Com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente mortal duplica; os acidentes que decorrem da condução sob influência de álcool são particularmente graves”, referem em comunicado.

Durante este período serão realizadas operações de sensibilização e fiscalização nos seguintes locais:

Dia 6 de julho, às 9h00: Campo Grande sentido Norte/Sul junto ao ginásio “Go Fit”, Lisboa;

Dia 7 de julho, às 14h00: EN15 – Amendoeira e EN15 – Santa Comba de Rossas, Bragança;

Dia 8 de julho, às 14h00: Avenida Cidade de Ourense – Junto ao Viaduto, Vila Real;

Dia 9 de julho, às 14h00: EN17, km 106, Rotunda da Estrela, Gouveia;

Dia 12 de julho, às 15h00: Praça Vitória Futebol Clube, frente ao Estádio do Bonfim no sentido Nascente-Poente, Setúbal.