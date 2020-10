O nome Hummer está de regresso, porém, como um modelo da GMC, com formato de pick-up e motores 100% elétricos. Apesar destas mudanças radicais, no exterior não deixa dúvidas que se trata de um Hummer com o logo de grandes dimensões na traseira e na dianteira. Destaque para os faróis pouco usuais com uma barra de LED a atravessar toda a dianteira. O visual mostra uma pick-up extremamente robusta, quase militar, com proteções inferiores, pneus cardados de série e uma altura ao solo considerável.

Passando para o interior, encontramos uma verdadeira revolução digital. De facto, o Hummer está equipado com um painel de instrumentos de 12,3 polegadas e um ecrã central e 13,4 polegadas. A isto acrescentam-se vários sistemas de ajuda à condução, como é o caso de várias câmaras que permitem ter até um máximo de 18 pontos de vista diferentes.

Nesta versão de lançamento o GMC Hummer EV está equipado com três motores elétricos que, de acordo com as estimativas da marca, debitam 1014 cavalos. Apesar de serem previsões e este valor provavelmente baixar, não deixa de ser um bom valor de potência para atacar um segmento em claro crescimento como é o das pick-up elétricas. Quanto a autonomia, as baterias de Ultium da GM devem garantir mais de 550 km, mas ainda não passam de estimativas. Dentro das tecnologias modernas, encontramos a possibilidade de andar literalmente de lado, o denominado CrabWalk, que deixa as rodas traseiras num ângulo semelhante às dianteiras para melhorar a manobrabilidade em baixas velocidades. Por fim, o GMC Hummer EV tem chegada prevista em 2021 e, muito provavelmente, será a primeira pick-up elétrica a chegar ao mercado.