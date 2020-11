A GMC Hummer EV é considerada uma pick-up elétrica de alta performance. Isto acontece, muito provavelmente, para fazer frente a outros modelos como a Tesla Cybertruck ou Rivian R1T. Assim, era esperado que já fossem conhecidas as performances da mesma, contudo, continuam a ser incógnita. A única informação que conhecemos é referente à versão de topo, Edition 1, no modo especial (WTF, que significa Watts To Freedom) para transmitir toda a potência às quatro rodas motorizes. Das restantes versões nada foi ainda dito ou sequer a velocidade máxima. Perante estas dúvidas todas, o engenheiro Chefe da divisão de elétricos da GM, Al Oppenheiser, revelou novos detalhes em entrevista à Muscle Cars & Trucks.

“Quanto aos limites de velocidade, ainda não sabemos quais serão, mas não temos intenção de limitar a performance. Vai tudo estar nas mãos dos consumidores, inclusive a utilização da energia”, referiu Oppenheiser. Ou seja, essencialmente esta informação indica-nos que o principal foco da pick-up é a performance e não vão pôr limites nenhuns, vão deixar tudo “nas mãos” dos utilizadores. De recordar que a GMC Hummer EV está equipada com três motores elétricos que, de acordo com as estimativas da marca, debitam 1014 cavalos.