A General Motors decidiu renovar a imagem da marca. De facto, o grupo norte-americano decidiu criar um novo logo com o objetivo de enfatizar a eletrificação e futuro digital. “Há momentos na história em que tudo muda”, afirma Deborah Wahl, chefe de marketing da GM. Mais do que um mero desenho, podemos ver no novo logo uma relação próxima como os veículos de zero emissões.

Em primeiro lugar, é azul e, por isso, pretende evocar “os céus limpos do futuro de zero emissões”. Para além disso, a GM afirma que a parte inferior do M é uma representação visual da plataforma de Ultium, ao mesmo que tempo que presta tributo ao logo anterior.