Com efeitos imediatos o homem que durante 10 anos assumiu os destinos do estilo da Peugeot abandonou a empresa e para o seu lugar, a partir de hoje, entra Matthias Hossann, cujo cartão de visita é o Peugeot e-Legend! Gilles Vidal

Foi uma enorme surpresa a notícia da saída, imediata, de Gilles Vidal da liderança do estilo da Peugeot, ele que estava há 20 anos na PSA, passou pela Citroen e há uma dezena de anos liderava o estilo da casa de Sochaux. A Peugeot não revelou as razões para a saída do homem que desenhou modelos como o 2008, 3008 e 5008 e o novo 208 e 508. Foi a ele que se creditou a transformação da Peugeot, devido ao estilo que trouxe para a casa do leão desde 2010.

Matthias Hossain

Quem vai ocupar a partir de hoje o seu lugar está desde 2013 na liderança da divisão de estilo dos protótipos da Peugeot, depois de cinco anos na Citroen e na DS. Foi ele que desenhou o fabuloso Peugeot e-Legend, inspirado pelo Peugeot 504 Coupé e que influenciará o futuro do estilo da casa francesa. Foi também Matthias Hossann quem ajudou e influenciou o desenho do 208 e do 2008.