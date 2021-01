O crescimento de procura de carros elétricos está a ser vista como uma grande oportunidade de negócio. De facto, são várias as start-up que entram no mercado com produtos bastante interessantes e que metem “respeito” a algumas marcas mais tradicionais. Para além disso, também abriu portas a que grandes empresas relacionadas com tecnologia entrassem na “luta” por um lugar nesse segmento como é o caso, por exemplo, da Apple que, ao que tudo indica, continua a desenvolver um carro elétrico. Agora, a Reuters revelou que a Baidu, gigante chinesa responsável por um dos motores de busca mais utilizados na China, uma espécie de “Google chinesa”, vai começar a desenvolver carros elétricos.

Contudo, não se encontra sozinha, bem pelo contrário. Segundo a mesma fonte, a Geely, que é “só” a maior fabricante de automóveis da China, vai ajudar a Baidu a atingir os objetivos. Segundo se sabe, a Geely vai ficar encarregue de produzir os veículos, enquanto a Baidu vai trabalhar no desenvolvimento do software que será usado no sistema dos veículos elétricos.

Fonte: Reuters