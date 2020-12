George Russell está na ordem do dia após ser confirmado como substituto de Lewis Hamilton na Mercedes, infetado com covid-19, nas últimas corridas do campeonato de Fórmula 1, tal como anunciou o Autosport. De referir que o piloto inglês faz parte do programa júnior da Mercedes desde 2016 e, devido a isso, era uma das soluções naturais para o lugar, apesar de ser piloto da Williams. Se em pista vai correr pela primeira vez num Mercedes oficial em Fórmula 1, fora dela já é comum. De facto, o jovem piloto britânico é o feliz dono de um Mercedes-AMG GT Coupé, um dos desportivos da casa alemã.

Este que é considerado um dos pilotos mais promissores para os próximos anos, faz questão de utilizar as redes sociais para mostrar a “máquina”, onde podemos ler, inclusive, uma declaração do próprio ao carro: “foi amor à primeira vista”. Pode não ser um carro “normal” para daily car, mas Russell faz questão de mostrar que vai com ele para todo o lado. Antes deste, George Russell já era dono de um AMG, mais especificamente um Mercedes-AMG C63 azul. Seja como for, Russell mostra que gosta de velocidade tanto dentro como fora do circuito e, preferencialmente, com a mítica estrela da Mercedes no capot.

Fotos: Reprodução Instagram