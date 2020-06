O sucesso que o Corvette de motor central traseiro tem experimentado é demais para a General Motors (GM) que já avisou não ser capaz de satisfazer todas as encomendas de 2020.

A verdade, infelizmente, é outra e a GM não vai conseguir satisfazer as encomendas de 2020 do C8 – efetivamente, mesmo muito acima daquilo que a GM esperava – porque teve de lidar com a greve do sindicato UAW durante um mês, o que atrasou a produção final do C7 e, depois, por tabela, o início da produção do C8.

Acaba a renovação da fábrica e colocadas as novas ferramentas para a produção do C8, a produção começou em fevereiro e as entregas começaram a ser feitas velozmente.

Chegou a pandemia de Covid-19, a GM teve de parar as fábricas e acumulou novo atraso na produção. Recomeçou a casa americana a produção do chassis do C8 em abril, mas as unidades principais de Bowling Green mantiveram-se fechadas até maio.

Por isso e pelo grande número de encomendas que continua a chegar, a GM vai tentar entregar o maior número possível de carros, com o C8 Convertible a iniciar produção durante o verão.

A GM recebeu mais de 20 mil encomendas para o Corvette C8 e não tem possibilidades de satisfazer a procura devido a estes problemas, pelo que quem não receber o carro em 2020, receberá uma versão 2021 do carro no próximo ano.