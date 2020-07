A Land Rover substituiu os motores V6 e V8 a gasóleo que equipavam os Range Rover e Range Rover Sport com um novo bloco Ingenium de seis cilindros em linha com 3 litros e tecnologia híbrida ligeira com 48 volts.

O motor faz parte da família de propulsores Ingenium desenhada pela Land Rover e vem tomar o lugar dos blocos V6 e V8 diesel de origem Ford, surgindo com dois níveis de potência: D300 com 300 CV e 650 Nm e o D350 com 350 CV e 700 Nm. A Land Rover reclama serem motores muito mais suaves e refinados que os anteriores, com consumos que a casa britânica entende serem razoáveis: 8,6 l/100 km. A aceleração 0-100 km/h é de 6,5 segundos. A junção da tecnologia de 48 volts ajudou a tornar o motor compatível com as normas anti-poluição, e deverá juntar-se à gama de ofertas em termos de propulsores do novo Defender.

A gama do Range Rover e do Range Rover Sport continuará contará com o V8 de 5.0 litros com dois níveis de potência, enquanto o bloco de seis cilindros em linha de 3.0 litros continuará e a ser vendido em ambos os modelos. O Range Rover Sport terá, ainda, um motor de 2.0 litros turbo. Ambos podem ser encomendados com um bloco de 4 cilindros híbrido “Plug In”.

Contas feitas, a gama de motores diesel terá os novos Ingenium D300 (MHEV 3,0 litros diesel de seis cilindros, 300 CV, binário de 650 Nm) e o D350 (MHEV 3,0 litros diesel, 350 CV, binário de 700 Nm). No lado da gasolina, ficam o P400: (MHEV 3,0 litros, 400 CV, binário de 550 Nm), o P400e (PHEV com 2,0 litros de quatro cilindros, 404 CV, binário de 640Nm), o P525 (motor 5,0 litros V8 Supercharged, 525 CV e binário de 625 Nm) e o P565 (com motor 5,0 litros V8 Supercharged, 565 CV (415kW), binário de 700Nm)

Dentro das melhorias operadas nestas edições do Range Rover e Range Rover Sportencontram-se as mais recentes funções de conectividade, com Apple CarPlay e Android Auto de série em toda a gama. Estes modelos de 2020, integram bancos “Executive Class” e até oito ligações Wi-Fi 4G para proporcionar o local de trabalho remoto perfeito ou um espaço de entretenimento em viagens mais longas.

Em complemento, incorpora tecnologias de segurança como a Assistência à manutenção da faixa, a travagem de emergência e o controlo de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade de série em todos os modelos. Encontra-se também disponível o Controlo de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo. O novo sistema de ionização do ar do habitáculo Nanoe com filtro de PM2.5 filtra as partículas nocivas do interior do habitáculo e melhora a qualidade do ar para o condutor e passageiros.

O sistema PM2.5 do Range Rover é controlado utilizando um botão do painel de informação e entretenimento denominado «Purify». Ao premir é ativada a função de recirculação, que limpa o ar e elimina as pequenas partículas suspensas, de dimensão inferior a 2,5 mícrones, nocivas para a saúde.

À noite, o Range Rover proporciona maior controlo do ambiente no habitáculo graças à iluminação ambiente de três zonas. Os passageiros podem personalizar a atmosfera para criar um ambiente tranquilo, descontraído e sem tensões configurando a cor (numa variedade de 10) e a intensidade da iluminação com LED tricolores de controlo fácil.

Range Rover Fifty

Para celebrar os 50 anos deste ícone automóvel, serão comercializadas apenas 1.970 unidades da edição limitada Range Rover Fifty, uma referência ao ano do lançamento do Range Rover original. Além de ser baseado no exclusivo Autobiography, o Range Rover Fifty inclui numerosos detalhes exteriores personalizados em Auric Atlas e encontra-se disponível com dois designs de jantes de 22 polegadas, um com acabamento exclusivo.

O logótipo inclui a palavra “Fifty” com um design de Gerry McGovern, responsável pelo estilo da Land Rover. É apresentado no exterior do veículo e em diferentes pontos do interior, como na placa exclusiva da consola central com a inscrição “1 of 1970” (um de 1970), nos apoios de cabeça, tablier e proteções das embaladeiras iluminadas.

O Range Rover Fifty estará disponível com chassis normal (SWB) e longo (LWB), e os clientes poderão selecionar uma das quatro cores exteriores cuidadosamente selecionadas. A divisão Special Vehicle Operations da Land Rover disponibiliza também uma quantidade muito limitada de veículos Range Rover Fifty numa das três coresexteriores lisa “heritage” da palete do Range Rover original: Tuscan Blue, Bahama Gold e Davos White

Westminster Edition

O novo Westminster Edition foi inspirado no modelo Vogue, e estará disponível com opções de motor a gasolina, diesel e elétrico híbrido plug-in. Incorpora Vidros Privacy e jantes em liga leve de 21 polegadas com polimento espelhado para marcar a diferença no exterior, estará disponível numa gama de acabamentos sólidos, metalizados e metalizados Premium. O interior conjuga acabamentos Grand Black com revestimento Suedecloth, teto de abrir panorâmico deslizante, portas de fecho suave e um potente sistema de som Surround com 19 altifalantes. O novo Westminster Black Edition inclui o Black Exterior Pack, e os clientes poderão selecionar uma das três opções de jantes Gloss Black, desde um design de 21 polegadas e 9 raios até um design exclusivo de 22 polegadas e 9 raios.

SV Autobiography DynamicStealth

Desde 2014, os engenheiros e artesãos especializados da Special Vehicle Operations concebem e produzem os modelos Range Rover mais rápidos, requintados e exclusivos nos 50 anos de história deste SUV de luxo. Os níveis elevados de exigência, desempenho e capacidade da família SV representam o expoente máximo do desenvolvimento do Range Rover. Para os clientes que desejem mais elegância e performance superior, a família Land Rover Special Vehicle Operations inclui os modelos Range Rover SVAutobiography, SVAutobiography Dynamic e o novo SVAutobiography Dynamic Stealth.

O SVAutobiography Dynamic Stealth foi concebido para melhorar a personalidade visual deste modelo discreto e conjuga a cor exterior metalizada Santorini Black com detalhes exteriores Narvik Black Gloss, em complemento às proteções das embaladeiras com o logótipo e jantes de 22 polegadas em Gloss Black. As outras características exteriores incluem pinças de travão pretas, enquanto os detalhes interiores integram um acabamento Ebony com costuras Pimento.

A nova gama Range Rover á está disponível para encomenda na rede oficial de concessionários, a partir de 130.176,68€. As primeiras unidades chegam ao mercado a partir de outubro de 2020.