Pelas silhuetas apresentadas durante evento do Grupo Renault dedicado à eletrificação, a gama Alpine vai ser enriquecida com um sucessor elétrico do A110, um “hot hatch” e um GT.

Durante o Renault eWays, evento dedicado à eletrificação do Grupo francês, Luca de Meo confirmou que o primeiro Alpine 100% elétrico chega já em 2024, informação essa que foi acompanhada por uma imagem com a silhueta dos três modelos que vão enriquecer a gama da marca de carros desportivos. Como podemos ver na galeria em cima, para além de uma espécie de sucessor do A110, que a Alpine já se encontra a desenvolver em conjunto com a Lotus, podemos esperar um “hot hatch” com uma asa traseira de grandes dimensões. Pela silhueta parece ser uma versão desportiva do regressado Renault 5 elétrico.

O terceiro aparenta ser um GT e, apesar de não haver confirmações ou informações sobre o modelo, deverá utilizar a nova plataforma do Grupo denominada CMF-EV que foi criada em específico para modelos de segmento C ou superiores. Por fim, Luca de Meo não especificou qual será o primeiro a surgir no mercado, mas é bem possível que seja a versão mais agressiva do Renault 5, carro esse que chega aos mercados em 2024.