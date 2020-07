Pelo visto, o novo Bronco foi um sucesso imediato: o sítio de reservas (onde 100 dólares chegam para reservar um carro) entupiu e não está a conseguir lidar com a procura de um carro cujos preços arrancam entre 28.500 e 33.200 dólares (qualquer coisa como 25 e os 29 mil euros), para o 2 e 4 portas, respetivamente!

Se for a www.ford.com/suvs/bronco/2021/reservation-information/, verá surgir no ecrã a imagem que publicamos abaixo. “Aguenta os cavalos”! diz a Ford, pois o sítio foi-se abaixo.

A gama começa com o Base, segue-se o Big Bend e o Black Diamond, Outer banques, Badlands, Wildtrack e o First Edition, embora destes já não haja nenhum disponível. Foram 3.500 unidades que, literalmente, se evaporaram apesar do preço de 60.800 dólares (53.126 euros) para o 2 portas, 64.995 dólares (57 mil euros) para o 4 portas.

Quem reserva o Bronco cm os tais 100 dólares pode escolher qual o concessionário onde irá recolher o carro e antes do mesmo ser produzido, a pessoa é contactada para personalizar o veículo, finalizar a encomenda e esperar que o carro chegue lá para a Primavera de 2021.