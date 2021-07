Este Ford Mustang Mach-E foi criado para homenagear as mulheres piloto da Força Aérea norte-americana que lutaram Segunda Guerra Mundial.

A Ford apresentou um novo one-off do Mustang Mach-E. Desenhado pela marca norte-americana, esta edição especial tem como principal objetivo homenagear as mulheres piloto da Força Aérea que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Para tal, recorre a uma pintura personalizada com emblemas militares inspirados nos aviões de guerra. Estes incluem a estrela da Força Aérea do exército norte-americano, enquanto o número 38 remete para o número de voluntários que morreram ao serviço do seu país.

“Foi difícil não ficar com os olhos em lágrimas quando demos os toques finais neste veículo”, indica Kristen Keenan, designer da Ford que teve um papel importante neste projeto. “Nunca trabalhei num projeto memorial antes. Foi uma honra comemorar este grupo de mulheres através do design do veículo”, acrescentou. Por fim, este veículo vai ser leiloado e os fundos conseguidos serão utilizados para apoiar a iniciativa EAA (Experimental Aircraft Association), associação essa que ajuda as mulheres e os jovens a ter uma carreira na indústria da aviação.