São duas novas versões que vêm aumentar a gama Transit à venda na Europa.

Passam a existir assim três novas Transit: a Trail, a Custom Trail e a Custom Active. Todas foram pensadas para funcionar em ambientes de trabalho duros ou para famílias numerosas aventureiras.

A mais radical é a Transit Trail, adicionando um autoblocante mecânico (desenvolvido pelos especialistas e há muito tempo parceiros da Ford, Quaife) e a possibilidade de escolher a tração integral, oferecendo, assim, capacidade fora de estrada. O exterior recebe um tratamento mais radical com os para choques pintados de preto, proteções em alumínio na frente, proteção plástica nas laterais e nas cavas das rodas e a grelha dianteira exibe o nome Ford em letras garrafais. A Transit mais pequena, a Custom, também recebe o mesmo tratamento, acrescentando barras no tejadilho, mas perdendo a tração integral. No que toca às mecânicas, a Transit Trail recebe um motor de 2.0 litros turbodiesel com 130, 170 e 190 CV de potência, dependendo do modelo e da especificação, enquanto a Transit Custom Trail pode receber uma motorização híbrida 48 volts com 130 CV. Ambas têm jantes de 16 polegadas em liga leve.

Para quem não quiser uma Transit tão musculada ou radical, a Ford propõe a Active na versão Custom. O exterior é inspirado nos SUV, tem jantes de 17 polegadas, uma grelha diferente e está disponível, também, na variante Tourneo. Todas tem como motorização o motor EcoBlue de 2.0 litros com 185 CV.