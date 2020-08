Em 2020, muitas famílias tiveram de mudar os planos de férias devido à pandemia de coronavírus. Se por um lado há o medo de contágio em estabelecimentos fechados, por outro ajudou a meter na moda os veículos vocacionados para o campismo. Perante isto, a Ford decidiu alargar o leque de opções neste nicho de mercado ao apresentar a nova Ford Transit Custom Nugget Plus que estreia o teto extensível. Com mais 37 centímetros face à variante normal, o novo equipamento permite elevar o teto até uma altura máxima de 2,4 metros, consoante as necessidades dos utilizadores. Assim, a carrinha criada em parceria com os especialistas da Westfalia, garante um maior conforto de utilização.

Relativamente ao interior, os clientes podem esperar uma cozinha e sala de estar com mesa para comer. O banco da segunda fila pode levar até três passageiros, mas transforma-se em cama quando chega a altura de dormir. Na zona superior da carrinha há ainda uma segunda capa de casal. Tudo isto é completo por ventiladores laterais, luzes LED e espaço de arrumação.

Por fim, esta nova variante da Ford Transit pode estar equipada com dois níveis de potência. O motor 2.0 EcoBlue pode assumir entre 130 ou 185 cavalos. As primeiras entregas estão previstas para o primeiro trimestre de 2021.