A Ford anunciou os preços do seu 100% elétrico, o Mustang Mach-E, um de 17 modelos eletrificados que a marca da oval azul pretende introduzir na Europa até ao final do ano. O Mach-E está disponível com duas versões de bateria e também em duas configurações de tração, traseira ou integral.

Quando equipado com a bateria de maior capacidade e tração traseira, a autonomia WLTP do Mach-E supera os 600 quilómetros. Para além disso, estará também disponível uma versão de elevada performance, o Mach-E GT, com potência total de 465 cavalos e 800 Nm de binário. A aceleração de 0 a 100 km/h faz-se em menos de 4 segundos.

O novo SUV puramente elétrico da Ford passa a estar disponível com preços a partir dos 49901 euros quando equipado com bateria de 75,7 kWh e motor de 258 cavalos ligado ao eixo traseiro. Quem o preferir com bateria de 98,8 kWh e motor de 285 cavalos, também ligado às rodas traseiras, terá de pagar 57835 euros.

As versões de tração integral estão disponíveis a partir de 57 321 euros na configuração de bateria de 75,7 kWh e motor de 258 cavalos e por 66 602 euros com a bateria de 98,8 kWh e motor de 337 cavalos.