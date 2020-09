A Ford mostrou, pela primeira vez no velho continente, o seu novo Mustang Mach-E GT, modelo que chegará ao mercado no final de 2021 e que promete uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,7 segundos. Para o conseguir, dispõe de 465 cavalos de potência passados ao asfalto através de um sistema de tração integral. O binário total é de 830 Nm e a velocidade máxima é 200 km/h.

Outro argumento para os potenciais condutores do Mustang elétrico foi hoje anunciado pela marca da oval azul. Todos os clientes que o encomendem até 2021 terão cinco anos de acesso gratuito à rede de carregamento FordPass, mediante determinadas condições. Este ecossistema de carregamento dispõe de mais de 155 mil estações de carregamento em toda a Europa.

“O novo Mustang Mach-E GT mostra o verdadeiro desempenho de um carro completamente elétrico, mas esta performance não tem qualquer valor sem a confiança necessária para a usar. As nossas iniciativas no âmbito do carregamento procuram evidenciar que os clientes do Mustang Mach-E podem usufruir da experiência de condução eletrificada do Mustang com a certeza de que poderão recarregar a bateria de forma rápida e fácil em toda a Europa”, disse Stuart Rowley, presidente da Ford Europa.

O Mach-E GT está equipado com suspensão adaptativa Magneride, jantes de 20 polegadas e pode ser encomendado em cores exteriores específicas. Por dentro destaca-se o ecrã tátil de 15,5 polegadas com a mais recente evolução do sistema SYNC da Ford. A bateria de longo alcance tem 88 kWh de capacidade para uma autonomia, segundo as normas WLTP, de até 500 quilómetros.