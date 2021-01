Ford reinventa Mondeo. Pelo menos assim parece

É verdade que as fotos-espia de novos modelos em desenvolvimento nunca são muito reveladoras. A camuflagem e elementos partilhados com outros modelos mascaram com bastante eficácia, diga-se, aquilo que será o design e aspeto final do respetivo modelo. A mais recente vítima das discretas lentes de um fotógrafo atento é o novo Ford Mondeo, modelo