A Ford está a desenvolver uma edição especial para o Puma ST, mas desta vez será um projeto diferente. Isto porque, a marca norte-americana está a pedir que os fãs da marca decidam, através de sondagens feitas nas redes sociais da Ford, elementos-chave como a cor exterior, os acabamentos interiores, decalques da carroçaria e até a denominação. As propostas vencedoras vão tornar-se realidade e a nova edição especial vai estar à venda ainda antes do final do ano.

“Na Ford Performance, sabemos que os nossos fãs querem que os seus veículos fiquem tão atrativos visualmente como em termos de condução, não havendo melhor modo de descobrir o que os nossos clientes de performance mais gostam do que colocá-los no lugar do condutor e deixá-los tomar decisões-chave sobre o visual da nossa nova edição especial do Puma ST”, disse Amko Leenarts, diretor de design da Ford Europa. Por fim, de recordar que o Ford Puma ST está equipado com o motor 1.5 litros Ecoboost com 200 cv, uma solução idêntica à utilizada no Fiesta ST.