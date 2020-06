O verão trouxe ao Fiesta uma versão híbrida ligeira com base no bloco de 3 cilindros e 1.0 litro com tecnologia Ecoboost.

A Ford vai usar a tecnologia de 48 volts para hibridizar o Fiesta, que assim recebe um punhado de CV a mais e baixa as emissões poluentes e os consumos. No Fiesta haverá opção entre caixa manual de 6 ou a nova caixa automática de dupla embraiagem de 7 velocidades feita pela Ford. Quanto à hibridização ligeira será feita nas versões de 125 e 155 CV. Além deste reforço ambiental, o Fiesta recebe um rejuvenescimento em termos de equipamentos, com a chegada um cruise control adaptativo, monitorização do ângulo morto e carga do telefone sem fios. O Fiesta deverá estar à venda nos próximos meses.