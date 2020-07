Podem pensar que este é, apenas, mais um carro, mais um Mustang. Mas este, que foi vendido pela Mecum por 3,4 milhões de euros, não é um Mustang qualquer.

Este é o carro que foi pilotado por Ken Miles, o homem que esteve no centro do filme “Ford vs Ferrari” e que foi instrumental para permitir que a Ford batesse a Ferrari nas 24 Horas de Le Mans.

Com o código rR002, foi o primeiro Shelby GT350R a entrar numa corrida com Miles ao volante. Ganhou a prova, depois passou a carro de desenvolvimento, tendo passado pelo seu volante nomes como Bob Bondurant e Peter Brock.

O carro foi vendido como acabou a sua vida de competição, em excelente estado e, sobretudo com o V8 de 5,1 litros com 533 CV e 582 Nm de binário com caixa manual de 4 velocidades. Custou ao seu novo dono nada menos que 3,4 milhões de euros.