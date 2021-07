O Ford Mustang Mach-E GT debita 487 cv e 860 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos.

A Ford anunciou o início do período de reservas do novo Ford Mustang Mach-E GT. Esta que é a versão mais focada na performance do novo carro elétrico da marca norte-americana deverá começar a ser entregue aos primeiros clientes no final do presente ano. O Mustang Mach-E GT demonstra o verdadeiro potencial dos propulsores totalmente elétricos para exponenciar o prazer de condução”, disse Geert van Noyen, Responsável pela Dinâmica de Veículos, da Ford Europa.“Este é um refinado SUV de cinco lugares, com especificaçãopremium, capaz de oferecer a aceleração de um supercarro e zero emissões de escape, uma combinação que não passava de um sonho quando há 30 anos comecei a minha carreira como engenheiro automóvel”.

De referir que o Ford Mustang Mach-E GT debita 487 cv e 860 Nm de binário, potência essa que chega às quatro rodas. Assim, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos enquanto a velocidade máxima é de 200 km/h. A bateria de longo alcance tem 88 kWh de capacidade para uma autonomia, segundo as normas WLTP, de até 500 quilómetros.