O Ford Mustang Mach-E é o novo recordista mundial de eficiência.

O Ford Mustang Mach-E, que já está a ser entregue aos primeiros clientes, acaba de entrar no livro de recordes do Guinness. O elétrico da marca da oval azul foi premiado pelo consumo registado entre o percurso John O’Groats e Land’s End, Grã-Bretanha, ao conseguir percorrer 10 quilómetros por cada kWh de energia consumida. Com 88 kWh de capacidade de bateria disponível, a eficiência alcançada traduz-se em mais de 800 quilómetros de autonomia, aumentando em 190 quilómetros a autonomia oficial de 610 quilómetros do Mustang Mach-E, e triplicando a meta estabelecida pelo Guinness World Records para este novo recorde de veículos elétricos.

Durante esta tentativa, o Ford Mustang Mach-E fez a viagem mais longa na Grã-Bretanha e apenas precisou de parar por duas vezes para carregar as baterias, paragens essas que demoraram menos de 45 minutos cada. “Este recorde tem a ver com a demonstração de que os carros elétricos são agora viáveis para todos. Não apenas para viagens urbanas curtas para o trabalho ou para ir às compras, ou como um segundo carro. Mas para utilização no mundo real, em viagens longas entre países. Provámos que, com este carro, o ponto de viragem foi alcançado”. “A autonomia e eficiência do Ford Mustang Mach-E fazem dele um carro para o quotidiano, bem como para enfrentar viagens imprevisíveis. Realizámos um dia inteiro de testes num total de 400 quilómetros e ainda tínhamos 45% de carga de bateria para o nosso regresso”, revelaram Paul Clifton, Fergal McGrath e Kevin Booker, os membros da equipa que conquistaram o recorde.