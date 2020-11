A indústria automóvel está recheada de SUV. Porém, são muito poucos os que têm, de facto, argumentos para aventuras longe do alcatrão. Os verdadeiros jipes “puros” são quase uma espécie em extinção, o que é uma pena para os fãs de off-road. Contudo, o novo Ford Bronco já provou que pode ser várias coisas tendo em conta as grandes capacidades para receber modificações, como mostra a mais recente criação. A Ford decidiu lançar um protótipo de um Bronco intitulado “Badlands Sasquatch Two-Door Concept” que é, na essência, uma máquina para off-road. Criado com o intuito de ser apresentado no SEMA de 2020, evento esse que acabou por não se realizar devido ao covid-19, mas isso não impediu a Ford de mostrar a criação.

O Bronco recebe várias peças removíveis em titânio, produzidas através de impressão em 3D. Para além disso, tem portas idênticas à da primeira geração, numa clara homenagem ao clássico. Sem esquecer as luzes no tejadilho ou gancho de reboque. Tudo isto é completo por uma nova suspensão utilizada na Ranger ou F-150 que confere uma maior altura e performance fora de estrada. Por fim, não há confirmações de que esta criação chegue à produção.