O dia 31 de julho marcou o fim da linha para o Ford Fusion, a versão norte americana do Mondeo europeu (ou o contrário, como quiserem), passando o catálogo da casa da oval azul a ter apenas SUV, 4×4 e desportivos.

A berlina, formato que forjou o panorama do mercado norte americano, acaba de desaparecer do catálogo da Ford com o fim da produção do Fusion na fábrica de Hermosillo, no México. Para o seu lugar entre o Bronco, há dias apresentado e já um enorme sucesso! Antes, já a Lincoln (marca da Ford) tinha acabado com o MKZ e o Continental vai acabar no final do ano. Também a General Motors já acabou com o Buick Encore, a versão americana do europeu Opel Insígnia. Assim, a Ford vai apenas oferecer modelos SUV, desportivos, 4×4 e Pick-Up como o F150. Morrem, assim, as berlinas, esmagadas pelos SUV.