O Ford Fiesta, um dos modelos mais vendidos de sempre no Reino Unido, vai deixar de contar com o contributo dos motores Diesel na sua gama. De acordo com a Ford, a muito baixa procura foi uma das principais razões para esta decisão. O Fiesta com motor a gasóleo era comercializado em duas versões de potência, 85 e 120 cavalos.

No Reino Unido, o Fiesta passa assim a contar exclusivamente com motores térmicos a gasolina, com possibilidade de contarem com eletrificação, versões que foram agora adicionadas à gama e que contam com um sistema mild hybrid de 48 Volts associado ao motor 1.0 EcoBoost.

Naquele mercado, em 2014, os propulsores Diesel eram responsáveis por 50% do mercado, sendo o seu mix de vendas no passado mês de setembro de apenas 18,4%. Quem tem vindo a ganhar terreno são as propostas híbridas e totalmente elétricas, justificando igualmente a aposta da Ford.

A notícia do abandono do Diesel por parte do Ford Fiesta junta-se à recente notícia de que também o Mazda 6 vai adotar a mesma estratégia até final do ano. Aos poucos, parece que os Diesel vão mesmo sair de cena. No mercado nacional, consultando o site da Ford, ainda é possível comprar o seu utilitário com o motor 1.5 TDCi de 85 cavalos.